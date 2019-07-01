تركي آل الشيخ يدخل خط المواجهة الساخنة بين الكويتيين والسعوديين على مواقع التواصل

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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لم تهدأ بعد حالة الغضب و"قصف الجبهات" بين سعوديين وكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أزمة الفيديو السعودي المسئ للكويت، حتى ألقت الأزمة بظلالها على تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، والذي اشتبك مع سياسي كويتي بارز عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وطلب المحامي الكويتي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة، سعود مطلق السبيعي، من تركي آل الشيخ كتابة أغنية في حب الكويت يؤديها فنانون سعوديون، مشيرًا إلى أنهم مستعدون لكتابة الكلمات، إلا أن "آل الشيخ" باغته برد محرج بعد تأكيد حبه للكويت وكل الدول العربية، قائلًا له: إذا أردت كتابة نص ما راح أرجعلك".

وقال السياسي الكويتي سعود مطلق عبر حسابه على "تويتر": الأخ تركي الشيخ انت رئيس هيئة الترفيه وتحت مسؤوليتك كل الفنانين الم تخطر ببالك اهداء الكويت اغنيه تليق بها وبحكامها وشعبها ، واذا تنقصكم النصوص فنحن على استعداد بكتابتها ، او اكتبوها انتم ونحن سنكتب كلماتنا عن السعوديه وشعبها وغنوها عن طريق فنانينك .

بإنتظار ردك". فرد عليه تركي آل الشيخ": محبة الكويت وأهلها وحكامها لا تثبتها او تزيدها او تنقصها أغنية ... محبة الكويت وكل بلد عربي في الدم ... وأذا اردت نص أكيد ماراح ارجع لك". ليعلق عليه السياسي الكويتي قائلًا ": وشتقصد بمراح ترجعلي هل هو غرور او استهانه؟"، ليرد عليه "آل الشيخ" برد آخر مُحرج قائلًا ": لا ... عدم حاجه !".

واحتفى إعلاميون سعوديون ونشطاء بردود تركي آل الشيخ وسخروا من السياسي الكويتي، الذي فضل عدم الرد عليهم. ويأتي هذا في ظل أزمة الفيديو الذي كانت بطلته الإعلامية سارة الدندراوي عبر قناة العربية، والذي وجهت فيه إهانة للسعودية وسخرت منهم، قبل أن تعود وتوضح أن المقصود هم إخوان الكويت الذين يتعاطفون مع قطر، إلا أن هذا التبرير لم يشفع لها لدى الكويتيين الذين اعتبروه "كذب" خاصة أنها لم تحدد أحد عند حديثها بالإساءة للكويت وعممت كلامها.