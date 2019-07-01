مذيعة قناة العربية تشغل غضب الكويتيين بسبب خمور قطر والحكومة ترد

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 292

تسببت المذيعة السعودية بقناة العربية، سارة دندراوي، في أزمة بعدما زجّت باسم الكويت في تقرير عن تخفيض قطر لأسعار المشروبات الكحولية لجذب مزيد من المشجعين في بطولة كأس العالم المقبلة عام 2022.



وتحدثت المذيعة في برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية السعودية، عن قرار الدوحة خفض الضرائب على المشروبات الكحولية بنسبة تصل إلى 30%، لكنها في نهاية التقرير قالت ""ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

وانتشر هاشتاج يسخر من المذيعة في الكويت صباح اليوم الأحد، وبات الأكثر تداولا في الكويت وانتشر بشكل كبير في قطر والسعودية.

جاء رد الكويت الرسمي عبر وزارة الإعلام التي رفضت إقحام الكويت في قضايا إعلامية لا دخل لها فيها، مشيرة في بيان رسمي إلى أن ما قامت به مذيعة قناة العربية يحمل "إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها".

وأكدت الوزارة أن الكويت سعت وتسعى دائما إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء كما دعت دائما إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة.

وأشارت إلى حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفا في تلك الحملات وشددت على أنها قد قامت ‏باتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة العربية ومكتبها في الكويت وطالبتها بتصحيح الخطأ وتدراكه فورا.

وأكدت الوزارة أيضًا أن الكويت تحترم حرية التعبير والعمل الإعلامي المهني لا سيما الذي يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتحقيق وحدة الصف الخليجي.

فيما قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الأحد، إن وزارة الإعلام تواصلت مع مكتب قناة العربية في الكويت، لمناقشة الأمر.

وأضاف أن "ما حدث كان خطأ جسيما يستدعي ويستوجب ممن في القناة أن يبادروا ويسارعوا بتقديم اعتذار لتصحيح ما بدر منهم".

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية تصريحات لعدد من النواب الكويتيين حول الواقعة، حيث صرح خالد العتيبي "ما فعلته مذيعة ‎قناة العربية بإقحام ‎الكويت بقضية ليس لها شأن بها هي بمثابة تجاوز في أخلاق المهنية الإعلامية ومحاولة لضرب أسفين الفتنة وتوسيع نطاق الخلاف الذي ضرب منظومتنا الخليجية".

فيما قال النائب عبدالوهاب البابطين "ستستمر الكويت بالقيام بدورها بمحاولات حل الخلاف الخليجي".

كما نقلت قول النائب نايف المرداس "إن ‏الكويت بلد محافظ، ومن المعيب إقحامه والإساءة له فيما يتعلق بموضوع الخمور".

وطالب النائب فراج العربيد إدارة قناة العربية بضرورة محاسبة المذيعة و"وقف سياستها غير المهنية".