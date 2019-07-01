في عهد المليشيا .. سكان صنعاء يعودون إلى زمن الحطب

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-زكريا حزام

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دار الزمان دورته وعاد بالناس إلى زمن كان الحطب الوسيلة الرئيسية لطهي الطعام، فلم يعد منظر تصاعد أعمدة الدخان من أسطح المنازل في العاصمة اليمنية صنعاء غريباً أو مثيرا للقلق، كما هو الحال بمنزل الحاج عبدالله الأرحبي الذي لا تكاد يختفي منه الدخان في مواعيد الطعام بعد أن حول قسم من سطح منزله إلى مطبخ احتياطي وخصص جزء منه لأكوام الحطب.

العودة للوراء



يعتقد الحاج الارحبي أن وجود احتياطي من الحطب في المنزل أمراً ضرورياً ولذا يسافر إلى قريته بمديرية أرحب خلال فترات متفاوتة لشراء الحطب وتغطية الأزمات المتكررة لمادة الغاز المنزلي وخلل آليات توزيعه عبر عقال الحارات التي لا يحصل عبرها سوا على اسطوانة واحدة بالشهر .



يقول الأرحبي لـ " بلقيس " السنوات تمضي إلى الأمام لكنها تعيدنا إلى الوراء، فبعد أن تطور الناس باستخدام أنابيب الغاز واستغنوا عن الحطب ومشاكل الدخان أعادتهم الحرب إليه مكرهين.



ويعد الحاج عبدالله محظوظا في نظر كثير من الأسر لأنه يمتلك سطح منزل استطاع تحويله إلى مطبخ حطب فيما البعض لم يجدوا مساحة صغيرة يعملون فيها مواقدهم، ولهذا تأتي النساء المجاورات لشقة إبراهيم عباس لعمل الخبز مع زوجته ويتشاركن بشراء الحطب لتنور الفخار الذي اشتراه ووضعه في حوش صغير جوار شقته.



ولم تكن زوجة عباس وجاراتها قد عملن في موقد حطب طوال حياتهن لكن الأوضاع التي أفرزتها الحرب جعلت كثير من نساء صنعاء يخضن التجربة من دون، كما يقول عباس لـ " بلقيس "، ويضيف أنه على الرغم من متاعب إعداد الطعام والخبز على الحطب إلى أنه يجعل للطعام مذاق أحلى ونكهة مختلفة عن الطعام المعد بالغاز.



فرص عمل



ازدهار وتوسع تجارة الحطب في السنوات الأخيرة جعل سوق الخشب بنُقم يتحول إلى سوق للحطب وتنتشر أكوامه في مساحات واسعة.

كان سوق نُقم مخصص للأخشاب المستوردة من أفريقيا ليستخدمه الناس كحظائر للعنب والأشجار المتسلقة سوا في المزارع أو في الحدائق المنزلية لكن تجارة الحطب طغت على السوق بعد أن كانت محدودة .. كما يؤكد يحيى رُفيد احد تجار السوق لـ " بلقيس ".



يقول رُفيد إن إقبال الناس على الحطب كان محدودا جدا وأسعاره رخيصة لكن ارتفاع أسعار الغاز المنزلي والديزل وانعدامهما أحيانا جعل الإقبال عليه يزيد بشكل كبير ولذا ارتفعت أسعاره بالإضافة إلى تكاليف النقل وأجور العمال الذين يقومون بتقطيعه.



ظهور تجارة الحطب أوجدت فرص عمل جديدة لأشخاص عملوا في نقله وتوزيعه وساعدت عبدالرحمن سعيد صاحب فرن الامتياز على بقاء فرنه مفتوحا بعد ارتفاع أسعار الديزل إلى درجة عجز فيها عن الاستمرار وعن تحمل النفقات التشغيلية.



توسع أسواق الحطب



يشتكي عبدالرحمن من الارتفاع المستمر لأسعار الحطب حيث يشتري شهريا بـ 150 ألف شهريا ، لكنه يهون إذا قورن بأسعار 3 دبات من الديزل كان يستهلكها الفرن في اليوم الواحد سعر العشرين لتر حاليا 8600 ريال ، أي ما يقارب 25 ألف ريال في اليوم و 774 ألف ريال في الشهر الواحد .. كما يقول عبدالرحمن لـ " بلقيس ".



ويؤكد عبدالرحمن أن ارتفاع سعر الديزل هدد بإغلاق وإفلاس كثير من أفران الخبز لكن معظمها استمرت عندما تحولت الحطب ومع هذا قل العمل وصار محدودا على خبز الكدم والعجين الذي تأتي به الأسر إلى الفرن مقابل 200 ريال .



لم تعد تجارة الحطب مقتصرة على سوق نقم أو سوق الوايتات أمام بوابة مطار صنعاء الذي يعد هو الأخر من ابرز أسواق الحطب فقد توسعت مبيعاته لتصل إلى محلات المواد الغذائية والأدوات المنزلية التي تضع حزم الحطب الصغيرة أمام أبوابها بهدف عرضها للبيع ، وهذا ما شجع غالب التنوبي على استخدام سيارته المتوقفة في توزيع الحطب على المحلات بعد أن بحث شهور طويلة عن فرصة عمل.

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الحطب أيضا لم يعد في متناول كثير من اليمنيين العالقين في حرب لم تنتهي وأوضاع اقتصادية صعبة لم تتزحزح ولهذا تخرج نساء كن مستورات في بيوتهن ليطفن الشوارع والمحلات التجارية بحثاً عن أوراق الكرتون ومخلفات ورش النجارة في مشهد يدمي القلوب

*قناة بلقيس