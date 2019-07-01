الإعلان عن تقدم جديد لقوات «الجيش» بـ«حجة»

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أحرزت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، تقدما جديدا في مديرية حرض بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"،عن ركن التوجيه في اللواء الأول قوات خاصة بمحور حرض، العقيد محمد الحكمي، قولة "إن قوات الجيش شنت هجوما مباغتا، على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية، شرقي مديرية حرض، تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع".

وأكد العقيد الحكمي أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، بينهم قيادات ميدانية.

بالتزامن استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، في المنطقة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.