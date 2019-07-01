الإعلان عن تقدم جديد لقوات «الجيش» بـ«حجة» دراسة: استيقاظ المرأة مبكرًا يحميها من هذا المرض الخطير هدف صاروخي يقود الجزائر إلى النهائي الأفريقي نتائج اجتماع وفد«الشرعية» مع رئيس لجنة إعادة الانتشار بـ«الحديدة» هذا ما حدث اليوم«للحوثيين» بـ«الجوف»عقب عملية عسكرية مباغتة لقوات «الجيش» البنك المركزي يعلن سحب 136 مليون دولار من الوديعة السعودية وكيل وزارة الشباب والرياضة يلتقي قيادة السلطة المحلية بـ«تعز» عناصر خارجة عن القانون تشعل فتيل اشتباكات عنيفة بـ«تعـز» - الحصيلة الأولية للقتلى والجرحى مسؤول مقرب من ”بن زايد“ يسرد دوافع ”أبو ظبي“ للانسحاب من اليمن في أول توضيح إماراتي لاسباب القرار أمير سعودي يوبخ حسن نصر الله بقوة .. ومتحدث الجيش الاسرائيلي يتدخل
انتزع المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم؛ بفوزه المستحق على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، مساء الأحد، في المباراة التي جرت على استاد القاهرة الدولي، ضمن الدور نصف النهائي.
وهذا النهائي الأفريقي الثالث في تاريخ الجزائر، بعد عامي 1980 و1990، حيث يأمل "الخُضر" بالتتويج بـ"الأميرة الأفريقية" للمرة الثانية في تاريخهم بعد الأول، الذي تحقق قبل 29 عاماً.
ويلتقي "محاربو" الصحراء، الجمعة المقبل، مع السنغال التي أقصت تونس (1-0) بعد التمديد إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وذلك في إعادة للقاء الطرفين في دور المجموعات، والذي انتهى لصالح رجال المدرب جمال بلماضي بهدف نظيف