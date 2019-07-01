هدف صاروخي يقود الجزائر إلى النهائي الأفريقي

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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انتزع المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم؛ بفوزه المستحق على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، مساء الأحد، في المباراة التي جرت على استاد القاهرة الدولي، ضمن الدور نصف النهائي.

وهذا النهائي الأفريقي الثالث في تاريخ الجزائر، بعد عامي 1980 و1990، حيث يأمل "الخُضر" بالتتويج بـ"الأميرة الأفريقية" للمرة الثانية في تاريخهم بعد الأول، الذي تحقق قبل 29 عاماً.

ويلتقي "محاربو" الصحراء، الجمعة المقبل، مع السنغال التي أقصت تونس (1-0) بعد التمديد إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وذلك في إعادة للقاء الطرفين في دور المجموعات، والذي انتهى لصالح رجال المدرب جمال بلماضي بهدف نظيف