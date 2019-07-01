نتائج اجتماع وفد«الشرعية» مع رئيس لجنة إعادة الانتشار بـ«الحديدة» هذا ما حدث اليوم«للحوثيين» بـ«الجوف»عقب عملية عسكرية مباغتة لقوات «الجيش» البنك المركزي يعلن سحب 136 مليون دولار من الوديعة السعودية وكيل وزارة الشباب والرياضة يلتقي قيادة السلطة المحلية بـ«تعز» عناصر خارجة عن القانون تشعل فتيل اشتباكات عنيفة بـ«تعـز» - الحصيلة الأولية للقتلى والجرحى مسؤول مقرب من ”بن زايد“ يسرد دوافع ”أبو ظبي“ للانسحاب من اليمن في أول توضيح إماراتي لاسباب القرار أمير سعودي يوبخ حسن نصر الله بقوة .. ومتحدث الجيش الاسرائيلي يتدخل الحكومة ”الشرعية“ تدرس تعليق التزامها بتنفيذ اتفاق ”استكهولم“ شاهد .. إعلامية سعودية تحرج فنانا مصريا بعبارات جريئة .. فيديو ترامب يقرر فرض عقوبات علي تركيا
شارك الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار برئاسة صغير بن عزيز، في الاجتماع الذي عقد، اليوم الاحد ، على متن سفينة أممية في عرض البحر بالوفد الاممي برئاسة مايكل لوليسغارد رئيس التنسيق وإعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.
وفي الاجتماع شدد الفريق الحكومي على ضرورة إيجاد آلية فعالة لوقف إطلاق النار، وتصحيح مسار المرحلة الأولى وفقاً للاتفاق ومفهوم العمليات المتفق عليه وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين نائب رئيس الجمهورية و المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفثت.
واستعرض الفريق الحكومي خروقات المليشيا الحوثية الانقلابية المستمرة لوقف إطلاق النار من خلال الأعمال العسكرية وعدم ووقف إطلاق النار وإطلاق الصورايخ والمقذوفات العسكرية على مواقع الجيش الوطني والمدنيين في عدد من مديريات محافظة الحديدة والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.
وأشار الفريق الحكومي الى ان التصعيد العسكري الحوثي يؤكد عدم جدية المليشيا في السلام ووقف إطلاق النار وتنفيذ استفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة.
وأكد الفريق الحكومي على ضرورة فتح المعابر وعقد اللقاءات المشتركة بمدينة الحديدة وفق نصوص اتفاق استكهولم.