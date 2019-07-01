هذا ما حدث اليوم«للحوثيين» بـ«الجوف»عقب عملية عسكرية مباغتة لقوات «الجيش»

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تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، من تحرير مواقع استراتيجية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت"عن أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي قولة "إن قوات الجيش حررت، جبال "رأس التمساح" و جبال "السواد"، في جبهة السليلة بمديرية خب والشعف، عقب عملية التفاف نفذتها على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد العميد العكيمي أن العملية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.
ولفت أركان حرب محور الجوف إلى أن قوات الجيش أسرت ثلاثة من عناصر المليشيا، واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
إلى ذلك لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، مساء أمس، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع للجيش الوطني في الجبهة ذاتها.