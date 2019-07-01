البنك المركزي يعلن سحب 136 مليون دولار من الوديعة السعودية

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أعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد 14 يوليو/تموز، عن وصول الموافقة على سحب الدفعة رقم 26 من الوديعة السعودية.
وقال البنك في بلاغ صحفي، انه تمت الموافقة على سحب الدفعة رقم 26 بمبلغ إجمالي 136 مليون دولار، وذلك لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية، في مختلف المحافظات، وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين، في كافة ارجاء الوطن .
وأهاب البنك المركزي، بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها، سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي، لتوريد و مصارفة مبالغ الاعتمادات بنسبة 100%، وبسعر صرف 440 ريال للدولار الواحد وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ هذا الإعلان.
واشار البلاغ إلى أنه وفي حال ما تأخرت إجراءات توريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات على الخمسة الأيام المُحددة، فسيتم مصارفة تلك الاعتمادات بسعر 506 ريال للدولار الواحد .