آخر الاخبار

نبش قبر صدام حسين... مصدر يتحدث عن جثة الرئيس العراقي المختفية هذا ما حدث اليوم«للحوثيين» بـ«الجوف»عقب عملية عسكرية مباغتة لقوات «الجيش» البنك المركزي يعلن سحب 136 مليون دولار من الوديعة السعودية وكيل وزارة الشباب والرياضة يلتقي قيادة السلطة المحلية بـ«تعز» عناصر خارجة عن القانون تشعل فتيل اشتباكات عنيفة بـ«تعـز» - الحصيلة الأولية للقتلى والجرحى مسؤول مقرب من ”بن زايد“ يسرد دوافع ”أبو ظبي“ للانسحاب من اليمن في أول توضيح إماراتي لاسباب القرار أمير سعودي يوبخ حسن نصر الله بقوة .. ومتحدث الجيش الاسرائيلي يتدخل الحكومة ”الشرعية“ تدرس تعليق التزامها بتنفيذ اتفاق ”استكهولم“ شاهد .. إعلامية سعودية تحرج فنانا مصريا بعبارات جريئة .. فيديو ترامب يقرر فرض عقوبات علي تركيا

سبأفون .. أصالة وتواصل

البنك المركزي يعلن سحب 136 مليون دولار من الوديعة السعودية

الأحد 14 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 566

أعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد 14 يوليو/تموز، عن وصول الموافقة على سحب الدفعة رقم 26 من الوديعة السعودية.

 وقال البنك في بلاغ صحفي، انه تمت الموافقة على سحب الدفعة رقم 26 بمبلغ إجمالي 136 مليون دولار، وذلك لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية، في مختلف المحافظات، وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين، في كافة ارجاء الوطن . 

وأهاب البنك المركزي، بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها، سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي، لتوريد و مصارفة مبالغ الاعتمادات بنسبة 100%، وبسعر صرف 440 ريال للدولار الواحد وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ هذا الإعلان. 

واشار البلاغ إلى أنه وفي حال ما تأخرت إجراءات توريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات على الخمسة الأيام المُحددة، فسيتم مصارفة تلك الاعتمادات بسعر 506 ريال للدولار الواحد .

إقراء أيضاً
هذا ما حدث اليوم«للحوثيين» بـ«الجوف»عقب عملية عسكرية مباغتة لقوات «الجيش»
عناصر خارجة عن القانون تشعل فتيل اشتباكات عنيفة بـ«تعـز» - الحصيلة الأولية للقت
مسؤول مقرب من ”بن زايد“ يسرد دوافع ”أبو ظبي“ للانسحاب من اليمن في أول توضيح إمار
الحكومة ”الشرعية“ تدرس تعليق التزامها بتنفيذ اتفاق ”استكهولم“
فيما وزير موقوف عن العمل يقتحم مبنى الوزارة في ”عدن“.. رئيس الحكومة ووزرائه يغاد
معارك ضارية في «الضالع» والجيش يزف بشارات النصر من «قعطبة» ومصير مجهول لقائد «كتا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس