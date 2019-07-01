وكيل وزارة الشباب والرياضة يلتقي قيادة السلطة المحلية بـ«تعز»

الأحد 14 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تعز

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التقى وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب الأستاذ صالح الفقيه ،اليوم الأحد، قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز لبحث واقع الشباب ومناقشة سبل الارتقاء بأوضاعهم وقضاياهم.

وفي اللقاء الذي جمعه بوكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، ثمن الوكيل صالح الفقيه باهتمام السلطة المحلية بقيادة المحافظ نبيل شمسان بالشباب والرياضيين في المحافظة، موضحا أن زيارته للمحافظة بناء على تكليف الوزير نايف البكري لبحث واقع الشباب وتفعيل النشاط الثقافي والشبابي في المحافظة.

و أشاد الفقيه بشباب تعز وفاعليتهم في مختلف المجالات، مؤكدا أنهم كانوا الفاعل الأهم والأكثر تأثيرا خلال السنوات الماضية في مواجهة الانقلاب والدفاع عن المدينة و في إعادة تطبيع الحياة فيها وتبني مختلف قضايا المجتمع، مضيفا أن الوزير وقيادة الوزارة يولون تعز اهتماما خاصا لما تمتلكه من قدرات شبابية هائلة وفعّالة.

من جانبه أكد وكيل أول محافظة تعز حرص واهتمام السلطة المحلية بالشباب وقضاياهم، والعمل بكل ما من شأنه بأن يسهم في الارتقاء بواقعهم وتلبية طموحاتهم، مشيرا إلى أن شباب تعز استطاعوا بإمكاناتهم الذاتية وبقدراتهم تحقيق الكثير للمحافظة في أشد المحن التي مرت بها.

وشدد الدكتور المخلافي على أن السلطة المحلية ستعمل على تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير الأنشطة الشبابية و الرياضية ومعالجة الإشكالات التي تعترضهم وفق الإمكانات المتاحة وأنها لن تتوانى في تقديم الدعم اللازم بما يسهم في تسيير شؤونهم ويمكنهم من تقديم دور مميز يخدم الوسط الشبابي والرياضي بشكل عام.

بدوره استعرض مدير عام مكتب الشباب والرياضة أيمن المخلافي برنامج المكتب للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية الكشفية، المقرر تدشينه غدا الاثنين، كما استعرض أبرز التحديات التي تواجه الشباب والرياضيين، والتوصيات المقترحة لمعالجتها.

وأعقب اللقاء جولة ميدانية اصطحب فيها الدكتور عبدالقوي المخلافي وكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون ومدير عام كل من مكتب الشباب والرياضة والإعلام ، لزيارة قلعة القاهرة والمدينة القديمة وجامع المظفر، ومقبرة الشهداء التي توقفوا فيها لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء .

رافق الاخ الوكيل كلاً من عبدالمعين الحماطي مدير عام الدراسات والبحوث الشبابية والكابتن فيصل أسعد نائب مدير عام مكتب الشباب والرياضه بتعز.