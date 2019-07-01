عناصر خارجة عن القانون تشعل فتيل اشتباكات عنيفة بـ«تعـز» - الحصيلة الأولية للقتلى والجرحى

الأحد 14 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 269

قُتل اليوم الأحد، شخصان اثنان باشتباكات بين الحملة الأمنية ومسلحين تصفهم السلطات في محافظة تعز بـ" الخارجين عن القانون".

ونقلت قناة" يمن شباب "عن مصادر أمنية قولها إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الحملة الأمنية وشخص يدعى خالد الريمي في منطقة البعرارة غربي المدينة.

وأوضحت أن مسلحو الريمي اقتحموا مدرسة علي بن أبي طالب، بمنطقة البعرارة وتمترسوا فيها.

وأضافت المصادر أن المسلحون اعترضوا الحملة الأمنية وباشروا إطلاق النار عليها ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 2 آخرين.

وذكرت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد العناصر الخارجة عن القانون وإصابة 3 آخرين.