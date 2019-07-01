أمير سعودي يوبخ حسن نصر الله بقوة .. ومتحدث الجيش الاسرائيلي يتدخل

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رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، بأسلوب ساخر، على التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بشأن التهديدات المتبادلة بين حزبه وإسرائيل.
وقال الأمير في تغريدة على حسابه في تويتر: “تابعت جزءًا من لقاء حسن نصر الله البارحة ولفت نظري إجابة له عن تهديد اسرائيل بإعادة لبنان 50 سنة للوراء :-الشعب اللبناني صاحب نكتة وبيقول (ياريت يعيدونا 50 سنة لورا كان عنّا كهربا ومي وشوارعنا نظيفة.) وضحك مبتهجًا.. ملاحظة نسيها أمين الحزب :- قبل 50 سنة لم يكن لحزبه وجود..!”.
تابعت جزءًا من لقاء حسن نصر الله البارحة ولفت نظري إجابة له عن تهديد اسرائيل بإعادة لبنان 50 سنة للوراء :- الشعب اللبناني صاحب نكتة وبيقول (ياريت يعيدونا 50 سنة لورا كان عنّا كهربا ومي وشوارعنا نظيفة..)وضحك مبتهجًا..
ملاحظة نسيها أمين الحزب :- قبل 50 سنة لم يكن لحزبه وجود..!
واستغل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة الأمير السعودي، وعلق عليها قائلا: “ولَم يعيش هذا التنظيم الارهابي أزمات اقتصادية وإفلاس أخلاقي مثلما يعيشها اليوم لأنه فش مصاري لصاحب السرداب واتباعه”.
ورد عليه ابن مساعد بالقول: “لا أحب حسن نصر الله وأنا ضد سياساته الحالية تمامًا.. ولكن مشاعري تجاهكم أسوأ من مشاعري تجاهه.. طالما بقيتم محتلين للأراضي العربية وطالما لم تحل قضية فلسطين وتقوم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.
لا أحب حسن نصر الله وأنا ضد سياساته الحالية تمامًا..ولكن مشاعري تجاهكم أسوأ من مشاعري تجاهه..طالما بقيتم محتلين للأراضي العربية وطالما لم تحل قضية فلسطين وتقوم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.،