أمير سعودي يوبخ حسن نصر الله بقوة .. ومتحدث الجيش الاسرائيلي يتدخل الحكومة ”الشرعية“ تدرس تعليق التزامها بتنفيذ اتفاق ”استكهولم“ شاهد .. إعلامية سعودية تحرج فنانا مصريا بعبارات جريئة .. فيديو ترامب يقرر فرض عقوبات علي تركيا تحذير.. لا تضع هذه الأطعمة في البراد أبداً 6 أغذية تساعدك على خسارة الوزن في الصيف كلها في منزلك أغلى بـ12 مرة من حليب الأبقار ويعالج السكري... مالا تعرفه عن حليب الإبل الحياة في مدريد.. تقرب خاميس من الانتقال إلى أتلتيكو أردوغان غاضب: الاقتصاد التركي يقترب من العاصفة المثالية الدولار الأمريكي يواصل الهبوط عالميا لليوم الثالث
كشف وكيل وزارة الإعلام اليمنية صالح الحميدي، أن الحكومة الشرعية اليمنية تدرس تعليق التزاماتها باتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة، وذلك عقب فرض المليشيات الحوثية عقوبة الإعدام على أكثر من 30 شخصا في العاصمة صنعاء.
وقال الحميدي ـ في تصريح لقناة ”اكسترا نيوز“ إن "الحكومة اليمنية تدرس حاليا عملية تعليق التزاماتها في اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة الاستراتيجية الواقعة غربي البلاد، عقب إقدام المليشيات الحوثية على إعدام أكثر من 30 شخصا كانوا مشمولين ضمن ملف تبادل الأسرى".
وأشار المسئول اليمني إلى أن الحكومة اليمنية قدمت الكثير من أجل التوصل إلى تحقيق السلام في البلاد، في الوقت الذي تتراجع فيه المليشيات الحوثية عن تنفيذ التزاماتها باتفاق السويد، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اللجوء إلى الحسم العسكري ضد جماعة الحوثي.
ومن المقرر أن يزور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الرياض، غدا الاثنين، لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية.