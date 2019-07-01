الحكومة ”الشرعية“ تدرس تعليق التزامها بتنفيذ اتفاق ”استكهولم“

الأحد 14 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشف وكيل وزارة الإعلام اليمنية صالح الحميدي، أن الحكومة الشرعية اليمنية تدرس تعليق التزاماتها باتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة، وذلك عقب فرض المليشيات الحوثية عقوبة الإعدام على أكثر من 30 شخصا في العاصمة صنعاء.

وقال الحميدي ـ في تصريح لقناة ”اكسترا نيوز“ إن "الحكومة اليمنية تدرس حاليا عملية تعليق التزاماتها في اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة الاستراتيجية الواقعة غربي البلاد، عقب إقدام المليشيات الحوثية على إعدام أكثر من 30 شخصا كانوا مشمولين ضمن ملف تبادل الأسرى".

وأشار المسئول اليمني إلى أن الحكومة اليمنية قدمت الكثير من أجل التوصل إلى تحقيق السلام في البلاد، في الوقت الذي تتراجع فيه المليشيات الحوثية عن تنفيذ التزاماتها باتفاق السويد، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اللجوء إلى الحسم العسكري ضد جماعة الحوثي.

ومن المقرر أن يزور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الرياض، غدا الاثنين، لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية.