ترامب يقرر فرض عقوبات علي تركيا

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نقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية السبت عن مصادر سياسية قولها إن الإدارة الأمريكية تخطط لفرض عقوبات على أنقرة بسبب صفقة شراء المنظومة الروسية.
وبحسب المصادر فإن الإدارة الأمريكية “تريد الانتظار حتى مرور ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في العام 2016 الاثنين خشية إثارة المزيد من التكهنات بأن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن التمرد”.
وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي “قرر بالفعل مجموعة من العقوبات ضد تركيا”، مؤكدة أن البيت الأبيض “اختار واحدة من ثلاث مجموعات من الإجراءات المطروحة بموجب قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات، دون تحديد المجموعة التي تم اختيارها”.
ولفتت إلى أنه “تم وضع الخطة بعد أيام من المناقشات بين المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، مؤكدين أنهم في انتظار توقيع ترامب وكبار مستشاريه.