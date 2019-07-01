أغلى بـ12 مرة من حليب الأبقار ويعالج السكري... مالا تعرفه عن حليب الإبل

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يستهلك البشر حليب الإبل منذ 6000 عام، ليزداد الطلب العالمي عليه في السنوات الأخيرة على الرغم من سعره المرتفع والذي يجعله أغلى من حليب الأبقار بـ12 مرة.
يباع اللتر الواحد من حليب الإبل بحوالي 15 دولارا أستراليا في أستراليا، أي ما يعادل 10 دولارات، وهو ما يجعله أغلى من حليب الأبقار بـ12 مرة.
وتعتبر أستراليا في مقدمة البلدان المنتجة لهذا النوع من الحليب، حيث دخل هذا الحيوان إلى الأراضي الأسترالية في أربعينيات القرن الماضي، ليساهم باكتشاف مناطق واسعة من البلاد.
وتم افتتاح أول مصنع لإنتاج ألبان الجمال في أستراليا في عام 2014، وفي عام 2016 أنتجت البلاد حوالي 50 ألف لتر من حليب الإبل.
وتعتبر بلدان الصين و أمريكا أسواقا مستقبلية لهذا النوع من الحليب.
ويزداد الإهتمام بتناول حليب الإبل للفوائد الصحية التي يقدمها هذا الحليب حيث يتفوق على حليب الأبقار بإحتوائه على نسب أكبر من فيتامين "ج" و "ب" بالإضافة للحديد والكالسيوم والمغنيزيوم والبوتاسيوم.
الأمر الذي يساعد على التخفيف من الحساسية الغذائية بالإضافة لأنه يعتبر علاجا جيدا للذين يعانون من مرض السكري ويعانون من مشاكل هضمية.