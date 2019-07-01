الدولار الأمريكي يواصل الهبوط عالميا لليوم الثالث

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تراجع الدولار الأمريكي لثالث جلسة على التوالي، اليوم الجمعة، بينما لا يزال يتعرض لضغوط من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ بخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في وقت لاحق هذا الشهر.
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.25 بالمئة إلى 96.811 وسجل أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني والفرنك السويسري، وفقا لـ"رويترز".
وأظهرت العملة الأمريكية أداء ضعيفا أيضا أمام اليورو الذي صعد 0.2 بالمئة إلى 1.1270 دولار.