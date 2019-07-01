فيما وزير موقوف عن العمل يقتحم مبنى الوزارة في ”عدن“.. رئيس الحكومة ووزرائه يغادرون اليمن ومصدر حكومي يكشف عن تعديلات وزارية

الأحد 14 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1106

غادر رئيس الوزراء، معين عبدالملك، وعدد من وزرا حكومته، اليوم الأحد 14 يوليو/تموز، العاصمة المؤقتة عدن، صوب العاصمة السعودية الرياض.

وقال مصدر حكومي ، ان رئيس الحكومة غادر برفقة عدد من الوزراء في زيارة عمل تستغرق عدة ايام.

المصدر أكد بأن رئيس الحكومة من المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية لمناقشة جملة من الملفات من بينها تعديل وزراي مرتقب يشمل وزارة الخارجية وحقائب أخرى قدرت بنحو 10.

الى ذلك، اقتحم وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، العزي هبة الله شريم، الموقوف عن عمله، مبنى وزارته في محافظة عدن، جنوبي البلاد، معززا بحماية عسكرية.

ونقلت وكالة الأناضول، عن مصدر في الوزارة فضل عدم ذكر اسمه، إن وزير المياه والبيئة الموقوف عن عمله بموجب قرار حكومي، اقتحم مبنى الوزارة وباشر العمل من مكتبه، محميا بقوة عسكرية من أبناء محافظته الحديدة، غربي البلاد.

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، أصدر رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، قراراً قضى بإيقاف شريم عن عمله، وتكليف وكيل الوزارة لقطاع المياه بتسيير أعمال الوزارة.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق من قبل الحكومة حول عملية الاقتحام حتى الساعة 12: 00 ت غ، مارس شريم عمله بالوزارة كما كان عليه الحال قبل إيقافه دون أن يعترضه أحد، حسب المصدر ذاته.

وكان قرار الإيقاف بحق شريم على خلفية تجاوزات له رصدها تقرير مرفوع إلى رئاسة الوزراء، وانقطاعه عن أداء مهامه وعن اجتماعات الحكومة لما يزيد عن 8 أشهر، حسب حيثيات القرار. -