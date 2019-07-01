عاجل : معارك ضارية في «الضالع» والجيش يزف بشارات النصر من «قعطبة» ومصير مجهول لقائد «كتائب التدخل السريع»

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لقي 13 حوثيا مصرعهم بينهم قيادي بارز، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
واندلعت المواجهات أثناء محاولة عناصر من المليشيا التسلل، باتجاه مواقع الجيش في جبهتي "غلق"، و"شخب" في مديرية قعطبة ، بحسب موقع الجيش اليمني .
وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا الانقلابية، وأجبرتها على الفرار باتجاه مناطق محافظة إب.
وأسفرت المواجهات عن مصرع 13 من عناصر المليشيا، بينهم قائد ما يسمى بكتائب التدخل السريع المدعو أبو شريف حزام عبدالله مطهر (مصادر اخرى ذكرت لمأرب برس ان المدعو ابو شريف وقع اسيرا في قبضة الجيش)، وجرح آخرين.