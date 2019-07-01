نجوم الرياضة والفن يستعملون FaceA انظر كيف أصبحوا

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شارك بعض نجوم الفن والرياضة في التحدي الذي ظهر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تطبيق FaceApp وبدت ملامح الشيخوخة عليهم واضحة.
تظهر بين الحين والآخر إما تحديات أو تطبيقات تقلب حياة رواد الشبكة العنكبوتية رأسا على عقب، فترى الصور والفيديوهات تغزو مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة تصبح مزعجة أحيانا.
وآخر ما ظهر خلال الأيام القليلة الماضية، تطبيق يدعى "فيس آب"، يحول ملامح الوجه إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر.
وتشير البيانات إلى أن ما يقارب 700 ألف شخص يقومون يوميا بتحميل التطبيق الذي يعتمد على خاصية الذكاء الصناعي، ثم يقدم هيئة متخيلة لما يمكن أن يصبح عليه وجه الإنسان، في مرحلة لاحقة من العمر أو يعيده إلى هيئة الشباب.
وأثيرت عدة مشاكل بشأن هذا التطبيق، حيث واجه اتهامات بالعنصرية وانتهاك الخصوصية، خاصة أن بإمكانه الانتقال إلى معرض الصور في الهاتف، وهو ما يبعث على القلق، حيث لا يعرف المستخدم ما سيفعله القائمون على المنصة بصوره مستقبلا.
ووفقاً لروسيا اليوم، ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بصور المشاهير من نجوم كرة القدم والفنانين، وحتى زعماء العالم، وقد غزت التجاعيد وجوههم والشيب رؤوسهم.