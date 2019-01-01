مجلس القضاء الاعلى يؤكد بطلان حكم اعدام 30 يمنيا لهذا السبب ويتخذ جملة قرارات

الأحد 14 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

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وقف مجلس القضاء الاعلى اليوم الاحد أمام ما صدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء من حكم قضى بإعدام ثلاثين مواطناً.

واعتبر المجلس ذلك الحكم وكل ما يصدر عن المحكمة الجزائية بصنعاء منعدماً لعدم الولاية لمصدري تلك الأحكام، كون مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر قراره رقم (15) لسنة 2018م، وقضى بنقل المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة والشعبة الاستئنافية المتخصصة من صنعاء إلى محافظة مأرب.

وعقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم، اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس المجلس

واستعرض المجلس الكشوف المقدمة من وزير العدل والنائب العام وأمين عام مجلس القضاء الأعلى وأمين عام المحكمة العليا وعميد المعهد العالي للقضاء بشأن تعيين عدد من المؤهلين للعمل في السلك القضائي بدرجة مساعد نيابة (ب)، وأقر المجلس ما ورد في الكشوف المقدمة من الهيئات القضائية المشار إليها.

ووافق المجلس على الكشوفات المرفوعة من وزير العدل بشأن تعيين عدد من الموثقين بدرجة مساعد قاضي (أ)، وأقر المجلس ضم محكمة ونيابة محافظة الجوف الابتدائية إلى محكمة ونيابة استئناف محافظة مأرب.

كما استعرض المجلس، مذكرة النائب العام بشأن أوضاع السجن المركزي بمحافظة عدن وأوضاع نزلائه، وشكل المجلس لجنة من أعضائه لدراسة الأمر ورفع تقرير بما تتوصل إليه اللجنة إلى المجلس.

ووافق المجلس على تعيين متخرجي معهد القضاء بالمملكة المغربية الشقيقة وعددهم أربعة بدرجة مساعد نيابة (أ)، وتكليف هيئة التفتيش القضائي بتوزيعهم للعمل في النيابات العامة والرفع إلى المجلس في جلسته القادمة.