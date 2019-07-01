اجتماع رفيع المستوى في ابوظبي ينتهي بتوقيع واتفاق بين اليمن والامارات - على ماذا وقع البركاني ؟

الأحد 14 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

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جرى اليوم الاحد في ابوظبي ، التوقيع على مذكرة تعاون وتفاهم بين مجلس النواب اليمني والمجلس الوطني الاتحادي الاماراتي والهادفة الى تفعيل وتأطير التعاون البرلماني من خلال التواصل وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، و تبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين والاستفادة من الخبرات، وعقد لقاءات برلمانية ثنائية بغرض التنسيق البرلماني على هامش المنتديات الإقليمية والدولية.

كما تم في اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي الدكتورة امل القبيسي ، الاتفاق على تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين المجلسين بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والبرلمانين.

والتقى البركاني في اطار زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الهامة وتعزيز التعاون البرلماني خلال الفعاليات الدولية والتنسيق بين المجلسين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة الجهود المشتركة لمواجهة المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة واليمن على وجه التحديد، والدور البارز لدولة الامارات في دعم مشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي في اليمن، وبحث سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض رئيس مجلس النواب العلاقات التاريخية بين البلدين و اواصر القربى التي تربط الشعبين الشقيقين..مشيدا بالدور التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعمها لليمن سياسيا وتنمويا وفي مختلف الجوانب منذ إنشائها على يد الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه ومن بعده قيادة الامارات وشيوخها الذين ساروا على نفس النهج وجسدوا نفس المبادئ حتى جاءت عاصفة الحزم وإعادة الأمل حيث كانوا في مقدمة الصفوف الى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل انهاء الانقلاب واستعادة الدولة والحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة اليمنية.

واكد البركاني ان العلاقات الأخوية اليمنية الإماراتية قد عمدت بدماء وأرواح كوكبة من أبناء الإمارات الذين قدموا ارواحهم دفاعاً عن اليمن وتلبية للواجب العروبي..معرباً عن شكره وتقديره لقيادة وحكومة وشعب الامارات على ما قدموه من تضحيات وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري والإنساني.

كما اطلع البركاني رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات على تطورات الأوضاع في بلادنا والمعاناة الإنسانية جراء الانقلاب وما يتعرض له الصحفيين والناشطين السياسيين وغيرهم من المواطنين المتواجدين في المناطق الخاضعة للانقلابيين من انتهاكات وقمع وتعذيب ومعاناة.

من جانبها، رحبت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي برئيس مجلس النواب في بلده الثاني..مؤكدة أن ما تقوم به الامارات في اليمن يأتي في إطار الواجب الاخوي وتجسيداً لعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين التي ارسى مداميكها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله وحمل الراية من بعده ابناؤه وشيوخ وحكام الإمارات لتتجسد عطاءاتهم في مختلف المحافظات اليمنية وعلى كافة الأصعدة.

وجددت التأكيد على استمرار دعم ومساندة دولة الإمارات للشعب اليمني للخروج من منحته وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية..مشيرة الى ان المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون المثمر بين البرلمانين والذي سينعكس ايجابا على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت القبيسي أن امكانات المجلس الوطني متاحة لدعم مجلس النواب اليمني في مختلف المجالات..معربة عن تطلعها الى ان يمارس مجلس النواب صلاحياته الدستورية الى جانب المؤسسات الأخرى ليتكامل مع بعضها البعض خدمة للمواطن اليمني وتلبية لتطلعاته ولما يعول عليه الاشقاء من دور في هذه الظروف الراهنة وفي المستقبل.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى دولة الامارات العربية المتحدة المهندس فهد المنهالي، كما حضرها من الجانب الاماراتي عضو المجلس الوطني الاتحادي عزا سليمان آل مالك، وامين عام المجلس الوطني أحمد الظاهري ، والأمين العام المساعد للاتصال البرلماني امل عبدالله الهدابي.

هذا وأهدت رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس النواب درع المجلس وكتاب "زايد والمجلس الوطني" ولوحة تذكارية معبرة.

وامس السبت وصل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني،، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار زيارة رسمية تستغرق عدة أيام هي الاولى.

وكان في استقباله بمطار أبوظبي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات الدكتورة امل عبدالله القبيسي وعدد من المسئولين في المجلس الوطني الاتحادي، وسفير بلادنا لدى دولة الإمارات فهد المنهالي.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس مجلس النواب خلال زيارته عددا من المسؤولين الإماراتيين في قيادة الدولة والحكومة والمجلس الوطني الاتحادي لبحث المستجدات والتطورات الراهنة في اليمن، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والبرلمانين، لا سيما دور دولة الإمارات الفاعل في دعم مؤسسات الحكومة الشرعية واستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب في إطار تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.