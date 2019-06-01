قرار شجاع من الرئاسة اليمنية وموقف حاسم - اجتماع مصيري مع الفريق علي محسن والمبعوث يطير الى الرياض

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أكدت مصادر قريبة من الرئاسة اليمنية "أن الحكومة تدرس حاليا تعليق التزاماتها باتفاق ستوكهولم بسبب خروق ميليشيات الحوثي المستمرة والتي كان آخرها إصدار أحكام بالإعدام في صنعاء بحق ثلاثين مدنيا من الأكاديميين والناشطين والطلبة مدرجة أسماؤهم في قوائم تبادل الأسرى ضمن بنود اتفاق ستوكهولم.
وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين اليمنيين سيبلغون غريفيثس بهذا الموقف خلال لقائه المقرر عقده غدا الاثنين مع نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك.
في غضون ذلك أفادت قناة العربية، الأحد، أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس سيزور الرياض غدا الاثنين لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية.
وتأتي زيارة غريفيثس بعد جولة شملت موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار مساعيه لإحياء العملية السياسية وجهود الأمم المتحدة السلمية في اليمن بعد توقف استمر أكثر من شهرين.