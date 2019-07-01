تطبيق الشيخوخة .. ماذا وراءه! .. خبراء يحذرون بريطانيا مستعدة للإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية مقابل هذا الشرط قيادي حوثي بارز ينهب الباعة في صنعاء ويحول موارد المدينة لأقاربه..تعرف عليه هكذا علقت الولايات المتحدة على الحكم الحوثي بإعدام 30 مختطفاً ثِلاء اليمنية: مدينة تاريخية إسلامية حصينة اختفاء ملحوظ للمهاجرين الأفارقة من شوارع صنعاء..مخطط لإقامة معسكر لاستقطابهم لجنة إعادة الانتشار تجتمع على متن سفينة قبالة الحديدة واشنطن توجه مطالب جديدة «للحوثيين» رجل يطارد لص سرق سيارة فيها أبناؤه ويضربه حتى الموت تفاصيل سرقة «حوثية» علنية في وضح النهار
قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها قوات البحرية الملكية البريطانية في مضيق جبل طارق يمكن أن يتم إطلاق سراحها في حال حصلت المملكة المتحدة على ضمانات بأنها ليست متوجهة إلى سوريا لإيصال حمولتها.
وأضاف الوزير أنه أجرى محادثة هاتفية "بناءة" مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة، وبعدم السعي إلى تصعيد الموقف.
وكتب هنت على حسابه على تويتر "طمأنته بأن قلقنا متعلق بالوجهة التي ينقل إليها النفط، وليس بالبلد الذي جاء منه، وبأن المملكة المتحدة ستسهل الإفراج عن الناقلة الإيرانية في حال تلقينا ضمانات بأنها غير ذاهبة إلى سوريا".
وكانت ناقلة النفط الإيرانية العملاقة جريس 1 احتجزت في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الاشتباه بكونها تحمل النفط الإيراني إلى سوريا وذلك في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت إيران أن احتجاز ناقلة النفط "قرصنة". واتهمت المملكة المتحدة سفناً إيرانية بأنها حاولت لاحقاً اعتراض طريق ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.