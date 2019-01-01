هكذا علقت الولايات المتحدة على الحكم الحوثي بإعدام 30 مختطفاً

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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق لقرار الميليشيات الحوثية في اليمن إعدام 30 سجيناً سياسياً لديها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان "إن الولايات المتحدة قلقة جداً حيال الحكم الذي أصدرته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في التاسع من يوليو (تموز) بإعدام 30 سجيناً سياسياً في صنعاء".
وأوضحت المتحدثة أنه "من بين هؤلاء السجناء هناك أكاديميون وشخصيات سياسية تم اعتقالهم بناء على تهم لا تستند إلى أي مبررات وبدوافع سياسية" مشيرة إلى أن "بعضهم قيل أنهم تعرضوا للاساءة الجسدية في الاعتقال".
وحثت "الحوثيين المدعومين من إيران على إلغاء هذه الأحكام ومعاملة السجناء بطريقة انسانية والتوقف عن الاحتجازات التعسفية".
وكانت الحكومة اليمنية استنكرت بأشد العبارات الأحكام التي أصدرتها محكمة خاضعة لميليشيات الحوثي يوم الثلاثاء الماضي بإعدام 30 مختطفاً لديها منذ ثلاث سنوات على أن يتم تنفيذ الحكم خلال 15 يوماً.