لجنة إعادة الانتشار تجتمع على متن سفينة قبالة الحديدة

الأحد 14 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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وصل، فجر الأحد، الوفد الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة إلى السفينة الأممية (Antarctic dream)، في عرض البحر، لعقد الاجتماع الثلاثي بين الوفد الحكومي برئاسة اللواء الركن صغير عزيز، والوفد الأممي برئاسة مايكل لوليسغارد، ووفد ميليشيا الحوثي بحسب ما ذكرته قناة العربية.

وسيُعقد الاجتماع في المياه الدولية، نظراً لإغلاق الميليشيات الانقلابية المنفذ بمدينة الحديدة.

هذا ومن المتوقع أن يصل وفد الميليشيات، ظهر الأحد، وسيتم بعد ذلك عقد الاجتماع في المياه الدولية.

وكان رئيس الفريق الحكومي أفاد أن اللجنة ستعقد اجتماعاً مشتركاً على متن سفينة في عرض البحر قبالة مدينة الحديدة. واتهم ميليشيا الحوثي بتقييد حركة رئيس اللجنة مايكل لوليسغارد عبر إغلاقهم كافة المعابر داخل المدينة، مؤكداً أن ذلك "يخالف الفقرة 10 من اتفاق ستوكهولم".



وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، أكد أنه يسعى من أجل التوسط لإنهاء الحرب في اليمن والمساعدة في التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضع حداً للصراع، وليس الحكم على الأطراف أو إجبارها على تنفيذ أي اتفاق.