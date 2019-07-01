واشنطن توجه مطالب جديدة «للحوثيين»

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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية،اليوم السبت عن قلقها البالغ إزاء الحكم غير العادل الذي أصدرته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والذي قضى بإعدام 30 سجيناً سياسياً في صنعاء.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن بلادها قلقة إزاء الحكم الحوثي غير العادل بحق السجناء في صنعاء من بينهم أكاديميون وشخصيات سياسية تم اعتقالهم بتهم لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية، والذين تعرضوا للإيذاء البدني أثناء الاعتقال.
وأضاف أورتاجوس: أن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب الحوثيين المدعومين من إيران بالتراجع عن هذه الأحكام، ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية، ووقف الاعتقالات التعسفية.