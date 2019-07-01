رجل يطارد لص سرق سيارة فيها أبناؤه ويضربه حتى الموت

الأحد 14 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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لقي لص في أمريكا حتفه، بعد أن طارده والد أطفال ثلاثة، كانوا موجودين داخل سيارة سرقها، ليقبض عليه ويشبعه ضربا حتى الموت بمساعدة المارة.

وقالت الشرطة الأمريكية، بحسب ما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن الأب طارد وضرب حتى الموت لصا سرق سيارة مع أطفاله بالداخل.

وقال المحققون في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، إن المارة انضموا أيضا إلى الهجوم على الرجل البالغ من العمر 54 عاما، الذي توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه في المستشفى.

وكان هناك ثلاثة أطفال صغار - تتراوح أعمارهم بين سبعة أشهر و 18 شهرا وخمس سنوات - في سيارة هيونداي عندما سرقها سائق السيارة مساء الخميس.

وكانت والدتهم قد تركت السيارة وهي تركض ذاهبة إلى مطعم للبيتزا، حيث كان صديقها - وهو أب لطفلين أصغر سنا - يعمل في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وبينما كانت المرأة تتحدث إلى شريكها، صعد اللص إلى السيارة وانطلق.

وركض الوالدان، البالغان من العمر 25 عاما، ليلحقا السيارة، التي علقت في حركة المرور القريبة.

وقال كبير المفتشين سكوت سمول، من قسم شرطة فيلادلفيا، لمحطة WPVI التلفزيونية المحلية: "لقد تمكنوا من إخراج سارق هذه السيارة من السيارة".

وتابع: "لقد هرب مشيا على الأقدام نحو نصف مبنى. قال السيد سمول: "لقد استولى عليه الأب وكان هناك نوع من الصراع الجسدي الذي تلا ذلك.. ثم تدخل رجال آخرون من الحي وبدأوا في ضرب وركل الرجل الذي أخذ السيارة".

وتم نقل اللص إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة في الرأس والوجه. وأعلن عن وفاته لاحقا.

وقد تم احتجاز والدي الطفلين لاستجوابهما وقيل إنهما يتعاونان مع المحققين.

وستقرر وحدة القتل في قسم الشرطة ومكتب المدعي العام في المقاطعة ما إذا كان الأب سيواجه تهما.