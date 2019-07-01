تفاصيل سرقة «حوثية» علنية في وضح النهار

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شنت مليشيات الحوثي في محافظة ذمار اليوم السبت حملة سرقة علنية شاملة للطبعة الجديدة من العملة اليمنية التي أصدرتها الحكومة مؤخراً.
وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي نفذت الحملة على جميع المحلات التجارية في المدينة وصادرت ملايين من العملة عثرت عليها لدى أصحاب المحلات التجارية.
وذكرت المصادر أن مليشيات الحوثي بررت حملتها على المحلات التجارية وشركات الصرافة والبنوك بأن هذه العملة غير معتمدة.
وتقوم مليشيا الحوثي بنهب هذه العملات عبر استبدالها بالطبعات القديمة عبر صرافين وتجار.