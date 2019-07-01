السعودية توجه دعوة عاجلة إلى قطر

السبت 13 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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وجهت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، دعوة إلى السلطات المعنية في قطر، تطالبها بتسهيل إجراءات قدوم الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت 13 يوليو / تموز، مشيرة إلى أن الوزارة طالبت بإزالة العقبات، التي تضعها الدوحة لمنع الحجاج من القدوم لأداء مناسك الحج.

وذكر بيان وزارة الحج والعمرة، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحكومة السعودية حريصون على تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر أسوة بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.

وأشارت إلى أن أعداد من تم الاتفاق على قدومهم لأداء مناسك حج هذا العام 1919 الموافق 1440 هجرية، إلى أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج، في حين أدى مناسك العمرة قرابة 8 ملايين مسلم من جميع دول العالم.

وقالت الوزارة: "بان وزارة الحج والعمرة اطلقت عدة روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها والقدوم عبر أي خطوط جوية غير الخطوط القطرية لأداء مناسك العمرة".