”البركاني“ في أول مهمة خارجية.. هل ينجح؟

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وصل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، مساء اليوم السبت 13 يوليو/تموز، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.
وكان في استقباله بمطار أبوظبي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات الدكتورة امل عبدالله القبيسي وعدد من المسئولين في المجلس الوطني الاتحادي، وسفير بلادنا لدى دولة الإمارات فهد المنهالي.
مصدر حكومي قال لـ”مأرب برس“، ان زيارة البركاني تأتي في إطار مساعي الحكومة لاستئناف جلسات مجلس النواب، الذي ترفض الامارات انعقادها في ”عدن“ او ”سيئون“.
وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، ان البركاني سيلتقي بقيادات الامارات، للتفاهم على بعض القضايا، التي من شأنها تزيل العوائق أمام انعقاد جلسات البرلمان.