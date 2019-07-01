الوزير «عطية» يعلن موعد دخول الحجاج «اليمنيين» الأراضي المقدسة

السبت 13 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية اليوم السبت الإنتهاء من كافة التجهيزات النهائية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم نحو 24 ألف حاج من كافة محافظات الجمهورية بما فيها المناطق القابعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وأكد الوزير عطية بأن دخول الحجاج اليمنيين سيتم ابتداء من 18 ذي القعدة، وذلك بعد استكمال الترتيبات الخاصة بهم، بما يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

و أضاف الوزير في تصريح صحفي أن الوزارة تعمل ليل نهار بمتابعة مستمرة وتوجيهات كريمة من فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، حيث تم الإنتهاء من تجهيز المساكن و التغذية والنقل وفقاً للشروط والمعايير التي وضعتها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة الحج السعودية والجهات الأخرى ذات العلاقة، بما يحق الكفاءة والتميز ويتطابق مع أعلى المواصافات، بحيث ينعكس ايجابا على راحة الحاج اليمني.

وأشار عطية أن وزارته سخرت كل إمكانياتها وطاقاتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وأن طاقم بعثة الحج يعمل على مدار الساعة في متابعة كل الإجراءات حتى يصل الحجاج و يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وثمن وزير الأوقاف والإرشاد جهود المملكة العربية السعودية وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان و قيادة وزارتي الداخلية والحج والعمرة وسفارة خادم الحرمين الشريفين وكل الجهات ذات العلاقة على تسهيل كل إجراءات الحجاج لاسيما اليمنيين.