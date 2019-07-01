تقارير:المخابرات الإماراتية قتلت أحد عناصر حماس في اليمن بعد خطفه وتعذيبه

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قالت تقارير، اليوم السبت 13 يوليو/تموز، أن عضو حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سالم أحمد معروف، الذي قتل في اليمن، أمس الجمعة، قد تم اختطافه على أيدي أفراد من المخابرات الإماراتية قاموا بتعذيبه وقتله.
ونقلت التقارير عن مؤيد أبو يحيى، شقيق زوجة معروف، أن “سالم قُتل في السجون الأمنية على أيدي المخابرات الإماراتية بعد خطفه وتعذيبه”.
وتداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي أن معروف “قُتل وعُذب على أيدي عناصر المخابرات الإماراتية بعد اختطافه من مطار اليمن الدولي”.
وكانت حماس أعلنت، السبت، مقتل معروف، الجمعة، على أحد حواجز الأمن بمحافظة مأرب، شمال شرق العاصمة صنعاء، دون ذكر تفاصيل عن الحادثة.
ودعت، في بيان، إلى فتح تحقيق وتقديم القتلة إلى العدالة في أسرع وقت ممكن. كما لم تذكر حماس إن كان معروف يمارس أي نشاط لصالحها في اليمن.
ونظمت الحركة خيمة حداد في مدينة خان يونس بقطاع غزة، مسقط رأس معروف. وكان معروف (36 عاما) يعيش في اليمن منذ 15 عاما مع زوجته وأطفاله الخمسة.