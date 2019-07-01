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مذيعة شهيرة في قناة MBCتتعرض لحادث مؤلم

السبت 13 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أٌصيبت هبة حيدري، مذيعة النشرة التاسعة على قناة MBC بحادث أليم خلال عطلتها التي تقضيها في بعض الدول الأوروبية، موضحةً أنها خلال اليوم الثالث من إجازتها وأثناء تواجدها في مطار هولندا، تعرضت لقطع في أربطة الركبة، وسُرقت حقيبتها، وفقدت رحلتها المتجهة إلى إسبانيا.

وكشفت المذيعة السورية، من خلال منشور لها عبر حسابها على “إنستغرام”، عن رضاها بقضاء الله، إلا أنها أرادت طمأنة متابعيها بعد أسئلة الكثيرين عن سبب اختفائها، دون أن تورد تفاصيل الحادث.

وأوضحت أنها أصيبت بقطع في الرباط الصليبي، وبدا من الصور أنها خضعت لعملية جراحية، ولا تستطيع المشي على قدمها وستستعين بـ”عكاز”.

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