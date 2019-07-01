مذيعة شهيرة في قناة MBCتتعرض لحادث مؤلم الملك سلمان يوجه باستضافة 1300حاج وحاجة من 72 دولة ندى الجبوري: تؤدب ملكة جمال العراق وتعرفها بحجمها «الحوثيون» يقرون قانونًا جديدًا لحصد رؤوس طلاب المدارس تفاصيل جديدة عن محاولة الانقلاب الثاني بالسودان ”أحمد أبو حربه“ خريجا من جامعة أديس أبابا موقع فرنسي يفجر مفاجأة عن خليفة بشار مصدر إسرائيلي يكشف عن أسباب ”خطيرة“ أجبرت ”بن زايد“ على الانسحاب من اليمن حسن نصرالله يوجه سؤالا محرجًا لمحمد بن زايد معارك عنيفة بمأرب ومصادر تكشف ماذا يحدث في صرواح
أٌصيبت هبة حيدري، مذيعة النشرة التاسعة على قناة MBC بحادث أليم خلال عطلتها التي تقضيها في بعض الدول الأوروبية، موضحةً أنها خلال اليوم الثالث من إجازتها وأثناء تواجدها في مطار هولندا، تعرضت لقطع في أربطة الركبة، وسُرقت حقيبتها، وفقدت رحلتها المتجهة إلى إسبانيا.
وكشفت المذيعة السورية، من خلال منشور لها عبر حسابها على “إنستغرام”، عن رضاها بقضاء الله، إلا أنها أرادت طمأنة متابعيها بعد أسئلة الكثيرين عن سبب اختفائها، دون أن تورد تفاصيل الحادث.
وأوضحت أنها أصيبت بقطع في الرباط الصليبي، وبدا من الصور أنها خضعت لعملية جراحية، ولا تستطيع المشي على قدمها وستستعين بـ”عكاز”.