ندى الجبوري: تؤدب ملكة جمال العراق وتعرفها بحجمها

السبت 13 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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بعد أزمة التصريحات التي نسبت للسفير العراقي لدى الولايات المتحدة، حول التطبيع مع إسرائيل، دخلت سارة عيدان على خط التطبيع معها.

وتحمل سارة عيدان، لقب ملكة جمال العراق، وهي تؤكد عن عدم ممانعتها لأي من أشكال العلاقات مع إسرائيل، الأمر الذي دفع نواب بالبرلمان العراقي للمطالبة بسحب الجنسية منها.

رفض التطبيع

وفي رسالة تأديبية قالت الدكتوره ندى الجبوري، رئيسة منظمة المرأة والمستقبل العراقية لـ "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن سارة عيدان التي تتحدث عن التطبيع كونها ملكة جمال العراق، كما توصف، لا نعلم أين كانت تلك المسابقة، ولا أحد يعرفها.

وتابعت الجبوري، إنه على صعيد العمل النسوي والعمل بالمجتمع المدني لا أحد يعرف من هي سارة عيدان، وكونها ملكة جمال العراق أيضا لا أحد يعرف وين كانت هذه المباراة.

وأضافت رئيسة منظمة المرأة والمستقبل العراقية:

إن ثقافة وسن عيدان يجعل ما صرحت به لا يمثل سوى وجهة نظرها الخاصة، كشابة فتية، قليلة الخبرة والمعرفة، وأجزم أنها لا تعرف التاريخ الحديث للمنطقة.

وحول توقيت تصريحات عيدان عقب الضجة التي أحدثتها تصريحات السفير العراقي بواشنطن بشأن العلاقات مع إسرائيل، قالت الجبوري، إنه لا توجد أي علاقة بينها وسفير العراق في واشنطن، الذي تمت فبركة حواره بشكل آخر.

وأكدت الجبوري، قائلة:إن شعب العراق ضد التطبيع والعلاقات مع إسرائيل، وهذا واضح جدا، فإن كان العراق مر بمحن كثيرة تسببت في مروره بحالة من الضعف والانقسام الداخلي والانتهاكات التي طالب معظم أبناءه نتيجة سيطرة "داعش" على مناطقه، يعيش الآن حالة من التعافي مما مر به في المرحلة السابقة، فإنه يرفض التطبيع.