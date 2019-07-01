«الحوثيون» يقرون قانونًا جديدًا لحصد رؤوس طلاب المدارس

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أقرت مليشيا الحوثي قانوناً إلزاميا للتجنيد ودفع فدية مالية للذين يتواجدون خارج البلاد وهي في طريقها إلى تنفيذه على الواقع.
مليشيا الانقلاب الحوثي أقرت الخميس الماضي قانوناً الزامياً يقضي بتجنيد طلاب المدارس الذكور من الذين يبلغون 18 عاماً، ودفع فدية مالية للذين يتواجدون خارج البلاد ويرغبون بالحصول على إعفاء من الخدمة وفقا لوسائل إعلام موالية للانقلاب.
وخلال السنوات الماضية فتحت المليشيا باب التجنيد الطوعي في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها، وبسبب الرفض عادت إلى اختطاف الطلاب من داخل المدارس والقرى والزج بهم في جبهات القتال، مع ممارسة قمع ممنهج لكل من يرفض الانصياع لقراراتهم العدوانية.
ويرى مراقبون أن القرار يستهدف التعليم في الجامعات في المقام الأول، بما يدفع للتأثير على الدراسة وحرمان الطلاب منها سواء الذين سيرفضون التجنيد أو بسبب الاستنزاف الهائل للجماعة في جبهات القتال وحجم القتلى المهول في صفوفهم وتزايد أعداد المقابر في كل المناطق والقرى الخاضعة لسيطرتهم.