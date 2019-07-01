تفاصيل جديدة عن محاولة الانقلاب الثاني بالسودان

السبت 13 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا، تفاصيل جديدة عن المحاولات الانقلابية للإطاحة بالمجلس و"قوى إعلان الحرية والتغيير" من المشهد السياسي.

وقال العطا في تصريحات نشرتها صحيفة "الصيحة"، اليوم، إن "إحدى المحاولات الانقلابية كانت من ضباط يظنون أنهم يدعمون الثورة بهذا التصرّف"، مضيفًا: "كان يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى انفلات أمني يصعب تداركه".

وأوضح العطا أن "المحاولة الانقلابية الثانية كانت أكثر حركة وتم التعامل معها، مشيرًا إلى أنّ هذه المجموعة تتبع لها خلايا أخرى بدأت العمل.

وقال إن هذه الخلايا تنتمي إلى النظام القديم، في إشارة إلى نظام الرئيس عمر البشير الذي جرى الإطاحة به في أبريل الماضي.

وقال نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني: "بحمد لله تم التعامل معها".

كان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أعلن مساء الخميس، إحباط محاولة انقلاب فاشلة بالبلاد، والتحفظ على قائدها دون أن يسميه.