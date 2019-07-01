”أحمد أبو حربه“ خريجا من جامعة أديس أبابا

السبت 13 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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احتفل، اليوم، في العاصمة الإثيوبية، سعيد صالح أبو حربه المستشار في السفارة اليمنية بأثيوبيا بتخرج ولده أحمد من جامعة أديس أبابا كلية القانونCollege of law and governance.

ويعد أول طالب يمني في هذا التخصص وقد نظمت جامعة أديس أبابا صباح اليوم حفل تخرج حاشد لجميع خريجي كلياتها وأقسامها الدراسية والعلمية المختلفة ويقدرون بنحو 9000 ألف طالب وطالبة.

ويسر الزملاء في البعثة الدبلومسية في سفارتنا بأديس أن يتقدموا بتهانيهم الخالصة للعزيز أحمد ولأبيه الزميل سعيد صالح عضو البعثة ولكل أفراد الأسرة متمنين لأحمد دوام التوفيق في في مساره العلمي والإنطلاق صوب أفاق أوسع ومواصلة الدراسة الأكاديمية وتحقيق كل ما يصبو اليه من الآمال والنجاحات للإسهام الفاعل في كل ما يخدم حاضر الوطن ومستقبله

وقد أقام زملاء وأصدقاء أحمد إحتفالية خاصة عبرت عن فرحة وإبتهاج الجميع بهذه المناسبة. ويعد أحمد نموذجا ومثالا للشباب اليمنيين في الأخلاق والإلتزام والإنضباط والجدية والتوقد والعزم والإصرار و تجاوز المستحيل ومغالبة كل المعوقات والصعوبات وإثبات الجدارة وتسجيل الحضور الملفت والقدرة على النافسة والتصدر وإحراز اعلى النتائج في ذات الزمن المقرر لدراسة البكالوريوس رغم كل التحديات .

الجدير ذكره أن العديد من الطلاب اليمنيين بدأوا يقصدون أثيوبيا للدراسة في جامعاتها الحكومية والخاصة المتعددة وهو ما يستدعي اهتمام حكومة الشرعية ممثلة بوزارة التعليم العالي بموضوع التبادل الثقافي وجعله ضمن اهتماماتهاالمطلوبة بالتنسيق مع سفارتنا في أديس أبابا والجهات الإثيوبية المختصة.