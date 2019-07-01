معارك عنيفة بمأرب ومصادر تكشف ماذا يحدث في صرواح

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قالت مصادر ميدانية السبت ان معارك عنيفة ومستمرة اندلعت منذ يومين ، في صرواح بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).
واوضحت المصادر لمأرب برس بأن جبهة صرواح غرب مأرب شهدت مواجهات بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي الانقلابية ، خلفت قتلى وجرحى.
وسقط قتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية، بنيران الجيش الوطني في جبهة صرواح.
وقال مصدر عسكري بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن ما لا يقل عن 20 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية قتلوا، وجرح آخرون في عملية استدراج محكمة لأبطال الجيش الوطني بجبهة صرواح.
وأضاف بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدّة غارات مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية بذات الجبهة، وأدت الغارات إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات قتالية.