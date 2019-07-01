ليبراسيون: الإمارات تروج لصورة إيجابية عن نفسها بانسحابها من اليمن

السبت 13 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اعتبرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، في تقرير لها السبت 13 يوليو/تموز، أن الإمارات تهدف من خلال الإعلان عن الانسحاب الجزئي من اليمن إلى الترويج لصورة إيجابية عن نفسها.

وبعد أكثر من 4 سنوات من اندلاع الحرب في اليمن، أعلنت الإمارات مؤخرا انسحاب قواتها جزئيا واستعدادها للانتقال إلى منطق السلام.

ونقلت الصحيفة عن متخصص الشؤون اليمنية في "المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي"، "فرانسوا فريسون روش"، إن الإمارات "ترغب في الترويج لصورة إيجابية عن نفسها"، مذكرا بأن "الإمارات تتدخل برا بشكل أساسي إذ تمسك بزمام السلطة".

وأضاف هذا المختص أن الإمارات "تدرب وتسلح الميليشيات الجنوبية المؤيدة للاستقلال التي تسيطر بواسطتها في الوقت الحالي على موانئ عدن، ومقر الحكومة اليمنية الشرعية، والمكلا على الساحل الجنوبي".

وباعتبارها المكون الأساسي في التحالف العسكري إلى جانب السعودية، أرسلت الإمارات آلاف الرجال ودربت 90 ألف جندي يمني.

من جهتها، ما زالت القوى الإقليمية، سواء المعارضة صراحة للحكومة مثل إيران أو المتحالفة مع التحالف العربي، تلقى الدعم من الفصائل اليمنية شديدة الانقسام.

وأوردت الصحيفة بأن جميع القوات المحلية والإقليمية والدولية المعنية لاحظت حدوث كارثة عسكرية وسياسية وإنسانية في اليمن.