قوات ”الشرعية“ تستدرج الحوثيين الى كمين محكم في ”مأرب“ وتكبدهم خسائر في ”الجوف“

السبت 13 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم السبت 13 يوليو/تموز، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمال مديرية المتون غربي محافظة الجوف.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن قائد اللواء 22 مشاه العميد عبده عبدالله المخلافي قوله، إن المواجهات دارت بالقرب من تبة “قعيطة” التابعة لسلسلة جبال حام شمال مديرية المتون.

وأوضح العميد المخلافي أن المليشيا كانت تحاول استعادة تبة “القعيطة”، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

ولفت إلى أن قوات الجيش فككت عبوتين ناسفتين وضعت بالقرب من مواقعها في المنطقة ذاتها.

الى ذلك، قتل 20 عنصرا حوثيا وأصيب آخرون، اليوم السبت، في كمين نصبته قوات الجيش الوطني بجبهة صرواح غربي محافظة مأرب، بحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة.