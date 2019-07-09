عاجل : حماس تعلن مقتل احد عناصرها في مأرب وروايتان حول أسباب الوفاة واللواء العرادة يصدر أوامر صارمة ويتوعد المتورطين

السبت 13 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، السبت، مقتل أحد عناصرها في #اليمن، الجمعة، على أحد حواجز الأمن بمحافظة مأرب، شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت الحركة، في بيان نشرته وكالة الاناضول : "تنعى حركة حماس ابنها البار سليم أحمد معروف (36 عاما) الذي قتل غدرا صباح أمس الجمعة، على أحد حواجز الأمن في محافظة مأرب اليمنية".

وطالبت الجهات الأمنية اليمنية بفتح تحقيق في الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة بأسرع وقت.

وأشارت إلى أن "معروف" يقيم في اليمن منذ أكثر من 15 عاما.

وعلى صلة بالموضوع اصدر مؤسسة خيرية محلية كان ابو معروف يعمل معها بيانا مهما تضمن رواية اخرى حول ملابسات وظروف وفاته .

وقالت مؤسسة واحة الزيتون الاجتماعية الخيرية في بيان نعي (وصل مأرب برس نسخة منه) اليوم السبت ان «ابنها الشيخ سليم احمد ابو معروف توفي يوم الثلاثاء 9-7-2019م وهو في طريقه الى سيئون ، حيث كان متوجها الى سيئون وتم ايقافه في نقطة الفلج بمأرب (للاشتباه به)» .

وقال البيان «انه وبعد البحث عنه تبين وفاته الساعة العاشرة مساء الثلاثاء بعد تدهو صحته ونقله للمستشفى».

وكشفت المؤسسة انهم لم يلاحظوا على جسد الفقيد اي اثار او كدمات واضحة ، مشيرة الى انه جرى التواصل مع الشيخ العرادة محافظ مأرب الذي أمر بتشكيل لجنة تحقيق ووعد بمحاسبة ومحاكمة كل المتورطين في حال تبين ان الوفاة غير طبيعية.