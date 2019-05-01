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انهيار جديد للريال اليمني واسعار الصرف تقفز

السبت 13 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار الصرف اليوم السبت 13 يوليو 2019

الدولار 

 شراء 580 

بيع 585

 السعودي

 شراء 153 

بيع 154

*الاسعار غير ثابتة وتتغير

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