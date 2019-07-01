مقربون من طارق عفاش ينقلبون عليه ويعتذرون من عبدالملك - أسمائهم وأسباب الانشقاق

السبت 13 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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انشق القيادي المؤتمري وعضو اللجنة الدائمة عاطف محمد حسين عاطف من عمله مع شقيق نجل صالح ، العميد طارق ، وظهر بجوار عضو مايسمى اللجنة الثورية الحوثية محمد البخيتي .

يأتب ذلك بعد يومين فقط من انشقاق عضو المركز الاعلامي لما يسمى المقاومة الوطنية التابعة للعميد طارق صالح ، الاعلامي اكرم حجر وانضمامه الى الحوثيين بصنعاء.

وقال البخيتي في تعليقه على صورة نشرها في صفحته في الفيس بوك : ان الصورة تجمعه مع عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر عاطف محمد حسين عاطف، أحد وجهاء صنعاء القديمة، بعد عودته إلى حضن الوطن بحسب تعبير البخيتي.

مؤكدا انشقاق القيادي “عاطف” من عمله في المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية كمديرا لدائرة الانتاج والدعم الفني في المركز بسبب ما سماها الإهانات التي يتعرض لها أفراد “حراس الجمهورية”، من الاماراتيين وقوات العمالقة والنخبة التهامية.

وكان الاعلامي المقرب من نجل الرئيس السابق احمد صالح الاعلامي اكرم حجر قد ظهر خلال الايام الماضية مع عضو المكتب السياسي للحوثيين ونائب وزير الخارجية في حكومة المليشيات الغير معترف بها دوليا حسين العزي معلنا انشقاقه من المركز الاعلامي للمقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح

وكتب الاعلامي المؤتمري حجر المنشق عن قوات طارق صالح برقية اعتذار الى زعيم مليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي ورئيس مايسمى بالمجلس السياسي الاعلى التابع للإنقلابيين ورئيس حزب المؤتمر جناح صنعاء الموالي للحوثيين صادق أمين ابو راس.

وقال حجر في تغريدة ” الاعتذار ” نشرها في حسابه في تويتر أبعث إليكم برقية إعتذار، وللشعب اليمني كافة لاختلاط السبل علي ومابدر مني من إساءة لكم وللقضية اليمنية، وأشكر لكم قبول عودتي للعاصمة بين أهلي وزملائي للذود عن الوطن كأي مواطن يمني حر من هذا الشعب الآبي “.