حرب مدمرة وقصف مطارات المملكة - نصرالله يوجه دعوة للسعودية ويشيد بالامارات عاجل : الامارات تنقل مئات المجندين الانفصاليين من عدن الى الخارج في مهمة خطيرة على اليمن شاهد : الطبعة الجديدة من العملة اليمنية فئة (100ريال) والتغييرات التي تمت فيها وموعد نزولها الاسواق برشلونة يعزز خط هجومه بنجم جديد من العيار الثقيل السعودية توجه بإيقاف مبادرة أثارت جدلا واسعا في الممكلة حملات ابتزاز حوثية وفرض إتاوات جديدة على تجار صنعاء زيدان يغادر معسكر ريال مدريد البنك المركزي يصدر فئة نقدية جديدة والميليشيات تتوعد بمصادرتها صحيفة: تغييرات بقيادة الجيش استعدادا للحسم العسكري في الحديدة وباء الكوليرا يتفشى ويحصد مئات الأرواح
افادت مصادر اعلامية اليوم السبت بقيام الامارات بنقل مئات المجندين من انصار ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الى الخارج.
وقالت فضائية الجزيرة في خبر عاجل رصده مأرب برس قبل قليل ان «القوات الإماراتية في عدن تنقل مئات المجندين التابعين للمجلس الانتقالي للتدريب خارج اليمن».
وقبل ايام سحبت الامارات من قواتها المتواجدة في اليمن ، وقالت لاحقا ان ذلك ياتي في اطار ما اسمته اعادة انتشار وفقط خطط تكتيكه.
وشكلت الامارات مجاميع مسلحة مليشياوية لاتخضع للسلطة الشرعية في عدن ومحافظات اخرى محررة ، ابرز تلك التشكيلات غير النظامية ، مايسمى بقوات الحزام الامني وقوات النخبة .
وخاضت القوات الحكومية مع تلك المجاميع مواجهات مباشرة في اكثر من مكان .