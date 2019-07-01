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برشلونة يعزز خط هجومه بنجم جديد من العيار الثقيل

السبت 13 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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انتقل اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، رسمياً الجمعة، إلى نادي برشلونة الإسباني قادماً من أتلتيكو مدريد للعب في خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني لمدة 5 مواسم.

وأكد نادي برشلونة في تغريدة بحسابه الرسمي في "تويتر"، أن "الأمر قُضي" وأنه أكمل التعاقد من جريزمان، بهدف تدعيم هجوم الفريق. وأرفق التغريدة بمقطع ترحيبي بالنجم الفرنسي.

فيما لفت الموقع الرسمي لنادي برشلونة، إلى أن جريزمان وقع على عقد انتقاله الذي سيلعب في صفوفه حتى صيف 2024، بشرط جزائي 800 مليون يورو، ولم يفصح النادي الكتالوني عن قيمة صفقة التعاقد مع جريزمان.

يأتي انتقال جريزمان برغبة وإصرار منه رغم معارضه فريقه السابق، أتلتيكو مدريد لذلك، وهو ما أجبر اللاعب على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأتلتيكو، بقيمة 120 مليون يورو دفعها نادي برشلونة، وفق مصادر مؤكدة.

ومن المتوقع أن يقدّم برشلونة نجمه الجديد لوسائل الإعلام وجماهير النادي، غد الأحد.

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