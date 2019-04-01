زيدان يغادر معسكر ريال مدريد

السبت 13 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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غادر مدرب فريق ريال مدريد الاسباني، الجمعة، المعسكر الإعدادي الذي يقيمه النادي بمدينة مونتريال الكندية، وذلك لأسباب شخصية.

وحسب ما ذكره مصدر جيد الاطلاع، فإن زيزو غادر، بشكل مفاجئ، المعسكر التحضيري لفريقه بكندا، تاركا مسؤولية إكمال التداريب لمساعده الفرنسي دافيد بيتوني.

وكان المدرب الفرنسي قد اختار مدينة مونتريال الكندية وجهة لإقامة تداريب الملكي التحضيرية للموسم الكروي القادم، والتي يشارك فيها لاعبو الفريق الجدد: هازارد وميندي ويوفيتش.

وتجدر الإشارة إلى أن زين الدين زيدان كان قد عاد لتولي مسؤولية الإشراف على الإدارة الفنية لريال مدريد شهر أبريل الماضي، وذلك بعدما فشل زميله السابق، الأرجنتيني، سانتياغو سولاري في تحقيق نتائج إجابية مع اللوس بلانكوس.