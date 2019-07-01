البنك المركزي يصدر فئة نقدية جديدة والميليشيات تتوعد بمصادرتها

السبت 13 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- الشرق الأوسط

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بالتزامن مع استعداده لرفد السوق بطبعة جديدة من فئة «100 ريال»، أكد البنك المركزي اليمني أمس استمراره في تذليل الصعوبات أمام القطاع المصرفي، بما يضبط الأداء ويساهم في ازدهار المؤسسات المالية.

في غضون ذلك، توعدت الميليشيات الحوثية في صنعاء بالاستمرار في حملاتها التعسفية ضد التجار وشركات الصرافة والبنوك المحلية، من أجل مصادرة الفئات النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية للجماعة.

وجاء تأكيد المركزي اليمني في بلاغ رسمي أمس، شدد خلاله على استمرار البنك في جهوده المصرفية، على الرغم مما وصفه بـ«البيانات المنسوبة لجمعية الصرافين اليمنيين، التي تتحدث عن وجود صعوبات وعراقيل تواجه بعض شركات ومنشآت الصرافة».

وأكد البنك المركزي اليمني، في البلاغ الصحافي، أنه يعمل بشكل مستمر، على تنظيم سوق الصرف وتطوير معايير العمل في قطاع الصرافة، بما يُسهم في نمو وازدهار المؤسسات المالية العاملة في نشاط الصرافة والتحويلات المالية، بشكل منظم وبضوابط ملائمة.

وأوضح البنك أنه يسعى إلى تذليل الصعوبات والعقبات التي يواجهها قطاع الصرافة والقطاع المصرفي اليمني بشكل عام، وكذا تأهيل كافة المؤسسات المصرفية ومؤسسات الصرافة، للعمل وفقاً للضوابط والمعايير الدولية ذات العلاقة.

وأفاد بأنه يعمل للحد من المخاطر التي قد يواجهها القطاع المصرفي، والذي يمثل القطاع الاقتصادي المهم، وتنقيته من أي كيانات غير قانونية لا تقوم بالعمل بشكل قانوني، وبحسب التعليمات التنظيمية النافذة. ودعا البنك المركزي اليمني شركات ومنشآت الصرافة المحلية التي قد تواجه أي تحديات أو معوقات أو أي كيان يُمثلهم، إلى التقدم إلى القطاع المعني في البنك المركزي - المركز الرئيسي - عدن؛ حيث سيتم التعامل معها بكل مسؤولية، وفقاً للقانون والتعليمات الصادرة، وبما يحقق المصلحة العامة.

وأشار البنك إلى أنه يرفض أي أعمال تعسفية تستهدف البنوك وشركات ومنشآت الصرافة المرخصة، خارج إطار القانون ومؤسسات إنفاذ القانون المخولة بالرقابة والإشراف على أنشطة البنوك وشركات الصرافة.

في السياق نفسه، قال مصدر مسؤول في قطاع العمليات المصرفية المحلية بالبنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، إن شحنة من الأوراق النقدية فئة 100 ريال وصلت البنك، صباح الجمعة، استعداداً لإنزالها للتداول في السوق المحلية. وأضاف المصدر أن الشحنة الأولية الواصلة للبنك هي 13 حاوية، فيما ستصل تباعاً باقي الحاويات السبع الموجودة حالياً في ميناء الحاويات.

وأشار المصدر في بيان نقله المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، إلى أن هذه الشحنة ستحل إشكالية انعدام الصرف من الفئات المالية فئة 100 ريال، في العاصمة المؤقتة عدن، وكل محافظات الجمهورية. وقال: «تتم حالياً الترتيبات النهائية لبدء إنزال الشحنة لسوق التداول المحلي».

في الأثناء، توعدت الميليشيات الحوثية بأنها ستقوم بمصادرة أي أوراق نقدية جديدة مطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن، وقالت في بيان بثته المصادر الرسمية التابعة لها، إن أجهزتها الأمنية ستنفذ حملات تفتيش ميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات المالية، للتأكد من عدم تداولها الإصدارات النقدية الجديدة.

وسبق أن صادرت الجماعة الحوثية مبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية من المصارف المحلية ومحلات الصرافة ومن كبار التجار، بذريعة أنها طبعت عبر البنك المركزي في عدن، وأنها طبعة «غير شرعية».

ويتهم اقتصاديون في صنعاء الجماعة الحوثية بأنها تقوم بنهب الأموال من الطبعات الجديدة، لتقوم بتهريبها مجدداً إلى مناطق سيطرة «الشرعية»، لشراء عملات نقدية أجنبية، في عملية ممنهجة للاستيلاء على أموال التجار والمواطنين.