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أيهما أقوى .. أس400 الروسية أو الباتريوت الأمريكي ؟ إنفوغراف

الجمعة 12 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس -عربي 21
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كشفت الهجمات التي تعرضت لها السعودية نقاط ضعف الدفاعات الجوية التي تعتمد نظام باتريوت الأمريكي الصاروخي، بحسب ما جاء في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وفي المقابل، يمضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدما على إنجاز صفقة منظومة "أس400" الدفاعية الروسية، ما يدفع للتساؤل عن المنظومة الأقوى، وما الفروق بين "باتريوت" و"أس400"؟

الإنفوغراف التالي يوضح الفروق بينهما:

 

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