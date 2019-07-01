ماذا يعني امتلاك تركيا لمنظومة إس-400.. ولماذا الرعب الأمريكي والغربي تجاه هذا النوع من الأسلحة ؟ أيهما أقوى .. أس400 الروسية أو الباتريوت الأمريكي ؟ إنفوغراف مدينة تمطر فجأة دولارات فوق رؤوس الناس .. فيديو قطر تكشف عن خفايا ونتائج زيارة الأمير تميم إلى أمريكا .. تفاصيل رفع الحصار اللواء أمين العكيمي يكشف لمأرب برس .. مصير قبيلة الاشراف في مأرب وكيف أنهي الخلافات .. تفاصيل وثيقة وقع عليها كبار وجهاء الاشراف ”خصروف“ يعلق على قرار اقالته واحالته للتحقيق طفل عمره شهرين يجذب 5 ملايين متابع في أقل من 24 ساعة بالفيديو.. أحذية إسرائيلية مكتوب عليها لا اله إلا الله تباع في الاسواق فضيحة أخلاقية تهز الجيش الأمريكي والكونجرس يفتح تحقيقا عرض جوازات سفر كويتية للبيع .. يعقبها استنفار أمني واسع
كشفت الهجمات التي تعرضت لها السعودية نقاط ضعف الدفاعات الجوية التي تعتمد نظام باتريوت الأمريكي الصاروخي، بحسب ما جاء في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وفي المقابل، يمضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدما على إنجاز صفقة منظومة "أس400" الدفاعية الروسية، ما يدفع للتساؤل عن المنظومة الأقوى، وما الفروق بين "باتريوت" و"أس400"؟
الإنفوغراف التالي يوضح الفروق بينهما: