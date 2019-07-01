مدينة تمطر فجأة دولارات فوق رؤوس الناس .. فيديو

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توقف العديد من سائقي السيارات فى ولاية جورجيا الأمريكية وهرعوا لجمع الأوراق النقدية التى تطايرت من سيارة كانت تسير على إحدى الطرق السريعة.
ووقع الحادث بالقرب من مدينة أتلانتا، حيث كانت سيارة مستأجرة تسير على الطريق السريع 285، عندما فتج الباب الجانبي وتناثرت النقود وسقطت على الطريق، وفقا لتقارير راديو WSB Radio.
توقف العديد من السائقين على الطريق لإمساك الأوراق النقدية أو التقاطها من الأرض. وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية روبرت بارسون إن أولئك الذين تمكنوا من الحصول على المال سيضطرون إلى إعادته، ولم يتم الإبلاغ كيف سيتم البحث عن "المحظوظين"، الذين غادروا مكان الحادث، مع كميات كبيرة من المال، وفقا لسبوتنيك.
وما زال حجم الأموال المتناثرة وعدد الشهود الذين جمعوهم مجهولين، لكنه كبير وفقًا لبارسون.