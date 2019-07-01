آخر الاخبار

قطر تكشف عن خفايا ونتائج زيارة الأمير تميم إلى أمريكا .. تفاصيل رفع الحصار اللواء أمين العكيمي يكشف لمأرب برس .. مصير قبيلة الاشراف في مأرب وكيف أنهي الخلافات .. تفاصيل وثيقة وقع عليها كبار وجهاء الاشراف ”خصروف“ يعلق على قرار اقالته واحالته للتحقيق طفل عمره شهرين يجذب 5 ملايين متابع في أقل من 24 ساعة بالفيديو.. أحذية إسرائيلية مكتوب عليها لا اله إلا الله تباع في الاسواق فضيحة أخلاقية تهز الجيش الأمريكي والكونجرس يفتح تحقيقا عرض جوازات سفر كويتية للبيع .. يعقبها استنفار أمني واسع بتدخل الملك سلمان .. تفاصيل إطلاق سراح سعودي ظل 23 عاما في السجون العراقية والأمريكية فمن هو ؟ أول تعليق ملكي بعد لقاء أثار ضجة كبرى مع محمد بن سلمان الأمم المتحدة توجه دعوة لمحكمة الاستئناف التابعة للحوثيين بصنعاء

سبأفون .. أصالة وتواصل

”خصروف“ يعلق على قرار اقالته واحالته للتحقيق

الجمعة 12 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 1358

علق اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني المقال، على قرار إيقافه من قبل الرئيس هادي وإحالته للتحقيق.  

وتعهد اللواء خصروف في منشور بصفحته على ”فيسبوك“ رصده ”مأرب برس“، بالتزام مثوله للتحقيق شريطة أن يكون معلناً وشفافاً. 

 وقال ”خصروف“ "الوطن أعز وأغلى من أي منصب، وأنا مستعد، في سبيل الوطن ـ اليمن ـ صاحب السيادة، مستعد للتحقيق و المحاكمة، شرط أن تكون علنية وشفافة". 

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، قد وجه أمس الخميس، بإيقاف اللواء محسن خصروف، من عمله كمديراً لدائرة التوجيه المعنوي، وإحالته للتحقيق، نتيجة لـ”مخالفاته لضوابط المهنة وللوائح والقوانين العسكرية المنظمة“. 

 وجاء القرار الإيقاف بعد ساعات من حديث اللواء "خصروف" التلفزيوني وكشفة لكثير من الملفات التي تعيق تقدم قوات الجيش الوطني، منها أن التحالف لم يقدم أسلحة للجيش. وكان صدر قرار تعيينه في دائرة التوجيه المعنوي للجيش، في مطلع يناير من العام 2016م.

إقراء أيضاً
اللواء أمين العكيمي يكشف لمأرب برس .. مصير قبيلة الاشراف في مأرب وكيف أنهي الخلاف
الأمم المتحدة توجه دعوة لمحكمة الاستئناف التابعة للحوثيين بصنعاء
الامارات تغضب السعودية والديوان الملكي يتدخل - قرار مفاجئ وسبب واحد ومهمة قادمة
”التين الشوكي“.. ثمرة توفر الآلاف من فرص العمل لليمنيين
هكذا تستخدم ميليشيات الحوثي التعليم منصة للتعبئة الطائفية والقتالية
محاكم الموت الجماعي.. قصة (1825) يوماً من الاعتقال إلى القتل في سجون الحوثيين 
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس