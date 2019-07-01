”خصروف“ يعلق على قرار اقالته واحالته للتحقيق

الجمعة 12 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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علق اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني المقال، على قرار إيقافه من قبل الرئيس هادي وإحالته للتحقيق.

وتعهد اللواء خصروف في منشور بصفحته على ”فيسبوك“ رصده ”مأرب برس“، بالتزام مثوله للتحقيق شريطة أن يكون معلناً وشفافاً.

وقال ”خصروف“ "الوطن أعز وأغلى من أي منصب، وأنا مستعد، في سبيل الوطن ـ اليمن ـ صاحب السيادة، مستعد للتحقيق و المحاكمة، شرط أن تكون علنية وشفافة".

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، قد وجه أمس الخميس، بإيقاف اللواء محسن خصروف، من عمله كمديراً لدائرة التوجيه المعنوي، وإحالته للتحقيق، نتيجة لـ”مخالفاته لضوابط المهنة وللوائح والقوانين العسكرية المنظمة“.

وجاء القرار الإيقاف بعد ساعات من حديث اللواء "خصروف" التلفزيوني وكشفة لكثير من الملفات التي تعيق تقدم قوات الجيش الوطني، منها أن التحالف لم يقدم أسلحة للجيش. وكان صدر قرار تعيينه في دائرة التوجيه المعنوي للجيش، في مطلع يناير من العام 2016م.