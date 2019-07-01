طفل عمره شهرين يجذب 5 ملايين متابع في أقل من 24 ساعة

الجمعة 12 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استطاع الطفل الرابع لنجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، أن يجذب أكثر من 5 ملايين من متابعيها، وذلك بعد نشرها أول صورة واضحة له.

حيث حقق سالم ويست، البالغ من العمر شهرين فقط، أكثر من 5 ملايين إعجاب، عبر حساب والدته على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي كان يبتسم فيها للكاميرا.

واستقبلت كيم كارداشيان وزوجها، مطرب الراب الأمريكي، كانيي ويست، طفلهما سالم ويست، في 9 مايو/ أيار، عن طريق أم بديلة.

وتعاني كيم من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها كيم إلى الأم البديلة فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو.

وقررت كارداشيان استخدام الأم البديلة، وذلك بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.

يذكر أن كيم كارداشيان وكانيي ويست، رزقا بابنتهما شيكاغو ويست، عن طريق أم بديلة في شهر يناير/كانون الثاني 2018، كما أنه لديهما ابنة تدعى نورث، تبلغ من العمر 5 سنوات، وساينت البالغ من العمر 3 سنوات.